Caldo e destra cattiva Chicco Testa striglia i talebani dell’ambiente | Serve pragmatismo

In un clima di tensione e polemiche, Bruxelles ha deciso di intervenire decisa per accelerare le politiche green, puntando sul pragmatismo e sulla collaborazione internazionale. Mentre le accuse e le divisioni si susseguono, l’obiettivo rimane uno: affrontare con concretezza le sfide climatiche senza perdere di vista il benessere dei cittadini europei. Perché solo attraverso un impegno reale e unitario potremo uscire da questa crisi ambientale.

Anche sul caldo torrido che sta flagellando l’Europe le sinistre riescono a speculare, scava scava la colpa delle temperature estreme è dell’estrema destra. E in Italia, neanche a dirlo, le opposizioni arse, dal sacro fuoco ambientaliste, si scatenano. La vicepresidente della Commissione Ue, la socialista spagnola Teresa Riber, ha accusato di «codardia politica» gli Stati membri piĂą recalcitranti sul Green Deal. Così Bruxelles ha deciso di accelerare sulla riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040. Una misura tecnicamente non ineccepibile che rischia di mettere in ginocchio moltre industria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it