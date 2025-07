Mostra di Venezia rotta sul sicuro | dall’apertura con Sorrentino alla Duse fino al Putin di Jude Law E per le serie due classici della tv

Venezia si prepara a svelare un ricco palinsesto tra emozioni e sorprese: dall’attesissima apertura con Sorrentino, passando alle star come Jude Law nel ruolo di Putin, fino alle serie tv che rinnovano i classici più amati. L’isola più glamour d’Italia si tinge di aspettative e curiosità, pronta a catturare il cuore degli spettatori e degli appassionati di cinema. E con tanta attesa, si annuncia un’edizione che promette di essere indimenticabile, portando sul grande schermo storie e personaggi che lasceranno il segno.

Il sipario sul Lido non è ancora del tutto alzato, ma l’aria frizzante di Venezia è già carica di elettricità, di sussurri e di quel fruscio inconfondibile che preannuncia l’arrivo dei grandi eventi e delle solite, immancabili, rivisitazioni sul tema. Ma si parte da un classico: dall’annuncio de La Grazia di Paolo Sorrentino come film d’apertura della rassegna del Lido che per la sua inaugurazione sceglie di affidarsi a un regista che sorprende – e a tratti spiazza o delude – con alterni riscontri e la solita dicotomia tra verdetto critico e sentenza popolare. Mostra di Venezia, conto alla rovescia al via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it