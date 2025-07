Inter dalla Turchia sicuri | Calhanoglu chiederà la cessione

L’incertezza avvolge il futuro di Hakan Calhanoglu in casa Inter. Dalla Turchia arrivano voci forti e sicure: il centrocampista potrebbe chiedere la cessione durante un imminente incontro con Beppe Marotta. La questione, che tiene banco nel mondo del calcio, si configura come uno dei temi più caldi della stagione nerazzurra. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più recenti.

