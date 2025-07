Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra quotidiana analisi della viabilità regionale e autostradale del Lazio. Oggi, 4 luglio 2025 alle ore 15:25, vi forniamo aggiornamenti in tempo reale sulle principali arterie, con particolare attenzione alle criticità sulla A1 Firenze-Roma e altre strade strategiche. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare al meglio il traffico e pianificare i vostri spostamenti. È fondamentale essere sempre informati per viaggiare in sicurezza e senza stress.

sulla A1 Firenze Roma segnaliamo un km di coda per incidente per Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze in direzione della capitale è sempre causa sinistro Ci sono code tra chiusi e fabbro e più avanti altri 2 km di traffico tra Fabro e Orvieto in questo caso per un camion in avaria mentre sempre in Autosole ma nel tratto Roma Napoli sono per traffico intenso le code tra il nodo per la 24 Roma Teramo e Colleferro in direzione Napoli prestare attenzione poi per un incidente anche in A12 Roma Tarquinia tra Fregene e lo svincolo per La Roma Fiumicino in direzione Roma sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana in carreggiata interna coda all'altezza di Labaro è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma dove nel tratto Urbano segnaliamo rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale in direzione di quest'ultima Infine per il trasporto pubblico servizio rallentato sulla linea Metromare In entrambe le direzioni con attivazione del servizio di navette integrative dai due capolinea