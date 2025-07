Lite tra turisti israeliani e ristoratrice proPal il gip archivia

Una tesa discussione tra turisti israeliani e una ristoratrice napoletana si conclude con un nulla di fatto: il gip di Napoli ha infatti archiviato il procedimento, chiudendo così un capitolo che aveva acceso i riflettori sulla vicenda. La decisione, annunciata dall’avvocato Domenico Ciruzzi, mette fine alle tensioni e permette a tutti di voltare pagina, dimostrando che la giustizia ha fatto il suo corso, rafforzando l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca.

Il gip di Napoli ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura partenopea nell'ambito del procedimento nato dalla lite, avvenuta a Napoli, tra due turisti israeliani e la ristoratrice napoletana pro Palestina Nives Monda. Ad annunciarlo, è stato l'avvocato Domenico Ciruzzi, nel corso di un incontro nella trattoria Taverna a Santa Chiara, dove avvenne la lite e di cui è titolare la donna. "Il pm – spiega il legale – chiede l'archiviazione perché non si ravvisa nella condotta di Monda alcuna violenza o minaccia. Al contrario di tutto quello che si è scritto e detto.

