Lacrosse i convocati dell’Italia per gli Europei | incomincia il ciclo olimpico

L’Italia si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del lacrosse, con i convocati pronti a sfidare l’Europa a Breslavia. Questa competizione segna l’inizio di un ambizioso ciclo olimpico che culminerà nel debutto del nostro sport alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con la nuova disciplina sixes. Gli azzurri partiranno alla conquista del torneo, pronti a lasciare il segno sul palcoscenico internazionale.

L’Italia parteciperà agli Europei di lacrosse maschile che si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 15 luglio. La nostra Nazionale inizierà il quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi con la specialità sixes. Gli azzurri esordiranno venerdì 11 luglio (ore 13.20) contro la Grecia, il giorno successivo (sabato 12 luglio, ore 10.00) scenderanno in campo per sfidare la Francia, domenica 13 luglio (ore 18.10) incroceranno la Danimarca e lunedì 14 luglio (ore 18.10) se la dovranno vedere contro la Slovacchia. Le prime sette classificate si qualificheranno ai Mondiali 2027, previsti in Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: incomincia il ciclo olimpico

