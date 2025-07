Maxi-esplosione a Roma | almeno 45 feriti 2 sono gravi Il cordoglio del mondo politico

Una violenta esplosione a Roma ha lasciato almeno 45 feriti, due dei quali in condizioni critiche, sconvolgendo il cuore della Capitale. L’incidente avvenuto in via dei Gordiani 32 ha suscitato il cordoglio e la solidarietà dell’intera classe politica, con interventi di alto livello da parte del governo e delle istituzioni. La città si stringe intorno alle vittime e alle loro famiglie, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia.

È salito a 45 feriti, due in gravissime condizioni, il bilancio dell'esplosione di un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, al quartiere Prenestino di Roma. Il devastante incidente di questa mattina ha sconvolto la Capitale e attirato l'attenzione della classe politica, tra cui il presidente del consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco Roberto Gualtieri. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha spiegato che sin dall'inizio dell'emergenza ÂŤsiamo stati in contatto costante con la Regione Lazio e seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione e delle condizioni dei feriti ricoverati negli ospedali romani.

