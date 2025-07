Torino ecco la nuova maglia Away | rinnovata la partnership con Suzuki Acrobatica e JD Sports

Torino si veste di eleganza e passione con la nuova maglia away, simbolo di un’identità forte e radicata nella tradizione. Rinnovata la partnership con Suzuki Acrobatica e JD Sports, il Torino conferma il suo prestigio anche per la stagione 2025/2026. La maglia, ispirata alle venature del marmo e ai simboli iconici della città come la Mole Antonelliana e i portici, rappresenta l’anima torinese. Un tributo alla storia e al futuro di questa grande squadra.

Anche per la stagione 20252026 il Torino potrà contare sul supporto dei suoi partner principali. La nuova maglia richiama le venature del marmo e i simboli della città: la Mole Antonelliana e i portici.

Torino diventa la scenografia perfetta per la nuova maglia Away. Il capoluogo sabaudo vanta l’area pedonale più estesa d’Europa: un dedalo elegante di portici, pietra e marmo che raccontano la bellezza del suo centro. Ecco la nostra Maglia Gara Away 2025 Vai su X

