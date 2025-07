Mercato Juventus | quel giocatore ha espresso una volontà molto chiara! Vuole lasciare i bianconeri per approdare nella sua squadra del cuore

Il mercato della Juventus si infiamma: Nico Gonzalez ha espresso una volontà decisa di lasciare i bianconeri per tornare nella sua squadra del cuore, il River Plate. Il centrocampista argentino, dopo aver indossato con orgoglio la maglia juventina, sembra pronto a fare le valigie. La sua determinazione apre nuovi scenari e alimenta i rumors sul futuro di questa promettente stella. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Mercato Juventus: volontà molto chiara da parte di questo giocatore bianconero! Vuole dire addio alla Vecchia Signora per approdare nella sua squadra del cuore. Nico Gonzalez sta vivendo un periodo di incertezze riguardo al suo futuro alla Juve. Il centrocampista argentino, infatti, ha manifestato più volte il desiderio di tornare a giocare un giorno nel River Plate, club che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. Nonostante non sembri esserci una trattativa imminente, come riportato da Tuttosport, Gonzalez ha espresso il sogno di tornare nella sua terra natale, dove ha mosso i primi passi nel grande calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com