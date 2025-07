Supporto medico gratuito per le Forze dell' Ordine coinvolte nell' esplosione di Via dei Gordiani

In risposta alla drammatica esplosione di Via dei Gordiani a Roma, la Fondazione Artemisia ETS e la Rete Artemisia Lab offrono un supporto medico gratuito alle forze dell'ordine coinvolte. La nostra équipe specializzata si dedica a eseguire lastre polmonari, visite pneumologiche e trattamenti innovativi, garantendo assistenza immediata e di qualità. Un gesto concreto per chi ha messo la propria sicurezza al servizio della comunità, perché nessuno deve sentirsi solo in situazioni di emergenza.

A seguito della tragica esplosione di un distributore di benzina avvenuta oggi a Roma in Via dei Gordiani, la Fondazione Artemisia ETS, unitamente alla Rete Artemisia Lab, mette a disposizione le proprie strutture e la propria equipe medica per eseguire lastre polmonari e visite pneumologiche, totalmente gratuite, alle Forze dell'Ordine soccorritrici presenti sui luoghi dell'incidente che hanno sub√¨to ustioni, oltre a trattamenti innovativi per ridurre le residue cicatrici da ustione, ove presenti. A tal fine, baster√† contattare il numero verde 800 967 510. La Presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella¬†Giorlandino,¬†informa¬†sia la Regione Lazio, che il Comune di Roma e il Presidente del Consiglio presente sui luoghi della disgrazia, del sostegno fornito a chi rischia quotidianamente la propria vita a sostegno di quella altrui. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Supporto medico gratuito per le Forze dell'Ordine coinvolte nell'esplosione di Via dei Gordiani

