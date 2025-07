L’Ucraina appesa ai Patriot | perché sono così determinanti Ma uno studio va controcorrente

L’Ucraina si aggrappa ai missili Patriot, simbolo di difesa e potere strategico, ma un recente studio contraddice questa convinzione, aprendo nuovi scenari di analisi. Roma, 4 luglio 2025 – Dopo lo stop di Trump alla fornitura, la Germania si prepara a intervenire direttamente inviando i sistemi a Kyiv. Zelensky, in attesa di un faccia a faccia con il presidente americano, proverà a ribaltare la decisione. Ma cosa sono davvero i Patriot? E perché sono così cruciali? Scopriamolo insieme.

Roma, 4 luglio 2025 – Dopo lo stop di Trump alla fornitura di missili Patriot all'Ucraina, sistema chiave per la difesa del Paese, la Germania si è subito detta pronta ad acquistarli dagli Stati Uniti e inviarli direttamente a Kyiv. Oggi pomeriggio, nell'attesa telefonata con il presidente Usa, Zelensky tenterà di fargli cambiare idea. Ma cosa sono i missili Patriot? E perché sono così importanti? Cosa sono i Patriot . Il Mim-104 Patriot è il principale sistema di difesa aerea e antimissile dell'esercito statunitense. Inizialmente progettato per contrastare attacchi aerei, nelle sue versioni più recenti è in grado di rilevare, tracciare e intercettare non solo aerei, ma anche missili balistici, da crociera e munizioni avanzate.