Nancy Brilli | Tanti uomini sposati ci provano con me Non ci andrei mai è di una tristezza

Nancy Brilli, affascinante e sincera come sempre, condivide i suoi pensieri sulla vita sentimentale e il suo percorso di crescita personale. L'attrice, ora single, racconta come abbia imparato ad amarsi e ad aprirsi a nuove opportunità, superando le paure del passato. La sua energia positiva e la voglia di vivere appieno il presente sono un esempio di come si possa rinnovare a qualsiasi età. Da ...

L’attrice Nancy Brilli rivela di essere single ma anche che i pretendenti non le mancano: l’attrice si è raccontata in una lunga intervista a Gente nella quale ha confessato di star vivendo una seconda vita determinata a superare le sue paure. “Mi va di ridere, divertirmi, lasciarmi sorprendere dalla vita. Sono in vena di cambiamenti e li assecondo – afferma l’interprete – Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi. Da ragazza ero ipersensibile, spaventata dalle persone, dal loro giudizio, la mia preoccupazione era quella di piacere a tutti i costi. Mi guardavo allo specchio e, prima di tutto, mi fissavo sui difetti: i capelli troppo ricci, il fisico troppo formoso, gli occhi strani. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Nancy Brilli: “Tanti uomini sposati ci provano con me. Non ci andrei mai, è di una tristezza”

In questa notizia si parla di: nancy - brilli - tanti - uomini

“Chi ci prova con me”. Nancy Brilli confessa e boccia: “Non esiste proprio” - facile, ma ricco di entusiasmo e scoperta. A 61 anni, Nancy Brilli dimostra che la passione e la voglia di mettersi in gioco non si fermano mai.

Per la grande Nancy Brilli il “circoletto” del cinema italiano c’è eccome. Questo e altri racconti della sua vita e carriera al divano di #Tango. Ma... Vai su Facebook

Nancy Brilli: «Sono single, ma tanti uomini sposati ci provano con me. Non ci andrei mai, è di una tristezza..; Nancy Brilli: Sabrina Ferilli mi corteggiò come un uomo; Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con Roy De Vita? Interviene l’ex moglie Nancy Brilli e fa chiarezza.

Nancy Brilli: «Sono single, ma tanti uomini sposati ci provano con me. Non ci andrei mai, è di una tristezza...» - A 61 anni compiuti e con 40 anni di carriera alle spalle e un figlio di 25. msn.com scrive

Nancy Brilli: «Messaggi per il papà» - Leggo.it - o semplicemente messaggiare, per quelli, tanti, che cercano qualche idea in proposito. Secondo leggo.it