Thuram Inter il piano in caso di addio | Marotta ha sempre avuto un occhio di riguardo per…

Thuram Inter il piano in caso di addio

L’Inter si prepara a un possibile addio di Thuram, ma Marotta ha già in mente un piano alternativo per non perdere terreno. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero e con una clausola rescissoria da 85 milioni, rappresenta un tassello importante nel progetto nerazzurro. Tuttavia, la sua partenza potrebbe aprire scenari nuovi, e i dirigenti interisti sono pronti ad intervenire prontamente per mantenere competitività e ambizione in campo.

Thuram Inter, aria di addio? L'attaccante francese potrebbe salutare i nerazzurri, il piano alternativo di Marotta. In casa Inter tiene banco la questione Thuram. Il centravanti francese, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, ha una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro. In passato è stato seguito con interesse da top club europei come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma oggi l'attenzione si è spostata soprattutto sull'Inghilterra, dove Arsenal e Manchester United sono alla ricerca di un attaccante di peso L'IDEA – « Ad oggi c'è un centravanti italiano, esploso nella scorsa stagione, con un'altra clausola rescissoria da 52 milioni di euro (valida fino a metà mese e che i qatari­ni dell'Al-Qadisiyia si sono detti disposti a pagare) e che risponde al nome di Moise Kean.

