Jujutsu Kaisen lo studio MAPPA conferma | Nel prossimo film mostreremo 54 artwork inediti su Gojo e Geto

Gli appassionati di Jujutsu Kaisen possono prepararsi a un’esperienza ancora più coinvolgente: lo studio MAPPA ha annunciato un nuovo film che rivoluzionerà l’universo della serie, con 54 artwork inediti dedicati a Gojo e Geto. Non si tratta solo di un riadattamento, ma di un’immersione approfondita nei passati dei personaggi. La sorpresa? Un viaggio visivo e narrativo che eleverà il franchise a nuovi livelli di emozione.

I vertici di MAPPA hanno confermato un riadattamento per il nuovo film, che sarà composto da cinquantaquattro nuove illustrazioni che esploreranno ulteriormente le vite precedenti di Gojo e Geto. Studio MAPPA annuncia un nuovo film riadattato per Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory non sarà più un semplice montaggio degli episodi, ma conterrà 54 nuove scene, migliorie audio e modifiche alla storia. Il film approfondirà il passato di Gojo e Geto, promettendo una rilettura emotiva e visivamente più ricca del loro legame. Jujutsu Kaisen torna al cinema con novità inedite firmate MAPPA Ad Anime Expo 2025, Studio MAPPA ha sorpreso i fan di Jujutsu Kaisen annunciando un ritorno in grande stile: Hidden Inventory, l'arco narrativo dedicato agli anni giovanili di Gojo Satoru e Geto Suguru, diventa ora un film vero e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it