Shelton dopo il match durato solo 70 secondi a Wimbledon | Scusatemi Ma non è stata colpa sua

Ben Shelton conferma il suo talento a Wimbledon, superando in appena 70 secondi l’avversario Hijikata e qualificandosi per il terzo turno. La spettacolare vittoria, interrotta dalla sospensione per oscurità, si è conclusa con un solo game nel giorno successivo, dimostrando la sua determinazione e freddezza sotto pressione. È un risultato che promette grandi emozioni e fa sognare i tifosi di tutto il mondo. Continua a leggere e scopri cosa ci riserva il futuro di Shelton in questo torneo avvincente.

Ben Shelton si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon. La partita con Hijikata tecnicamente si è giocata in due giorni differenti. Dopo la sospensione per oscurità, Shelton ha avuto bisogno di un solo game per chiudere la partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Set: 2-0 per Shelton Game: 5-4 per Shelton con il servizio a favore dell'americano Per l'arbitro però è arrivato il momento di sospendere il match tra lui e Hijikata, nonostante non ci fosse totalmente buio a Wimbledon La reazione di Shelton Vai su Facebook

