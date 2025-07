A Crema spuntano le panchine anti clochard come nella Verona di Tosi Ma oggi qui c’è il Pd | meglio tacere

Nel cuore delle città italiane, le panchine diventano simbolo di tensioni e divisioni sociali. Ricordando le misure del 2007 a Verona e Crema, dove l’urbanismo si trasformò in barriera contro i più vulnerabili, si sollevano domande sulla nostra memoria collettiva e sul senso di umanità. È ora di riflettere: come vogliamo costruire le nostre città e il nostro futuro?

Era il 2007 quando l’allora leghista Flavio Tosi da primo cittadino della città di Verona mise dei divisori alle panchine della città per impedire ai clochard di sdraiarsi. Negli stessi anni un altro uomo dell’era Umberto Bossi, il sindaco medico di Crema Bruno Bruttomesso, firmava un’ordinanza anti accattonaggio per impedire ai più poveri di chiedere la carità. La Sinistra insorse. Ce le ricordiamo ancora oggi le battaglie nella città di Romeo e Giulietta contro Tosi accusato di non essere umano. Il Partito Democratico di allora, a Verona, inserì al più presto negli ordini del giorno dei consigli una mozione “anti-bracciolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it