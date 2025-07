Chi sono le figlie di Laura Ziliani | Silvia Paola e Lucia Zani

Le figlie di Laura Ziliani, Silvia, Paola e Lucia Zani, sono protagoniste di una vicenda drammatica e complessa che ha scosso l’Italia. La tragica scomparsa della madre e le successive accuse hanno portato alla luce dinamiche familiari intense e sorprendenti. Una storia che invita a riflettere sulla fragilità dei legami e sulla difficile ricerca di verità e giustizia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda avvincente.

Silvia, Paola e Lucia Zani sono le tre figlie di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù (Brescia) uccisa l'8 maggio 2021. Silvia e Paola sono state condannate all'ergastolo sia in primo che in secondo grado, insieme al 31enne Mirto Milani, fidanzato della prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono le figlie di Laura Ziliani: Silvia, Paola e Lucia Zani; Mamma avvelenata e strangolata: ergastolo per le figlie e il loro amante; Omicidio Laura Ziliani, il processo d'appello: l'accusa chiede la conferma dell'ergastolo per le due figlie Paola e Silvia Zani e Mirto Milani.

Chi sono le figlie di Laura Ziliani: Silvia, Paola e Lucia Zani - Silvia, Paola e Lucia Zani sono le tre figlie di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù (Brescia) uccisa l'8 maggio 2021

Laura Ziliani, le confessioni choc delle figlie. Silvia Zani: «Le dicevo muori pu**ana». La sorella Paola: mamma si agitava, la tenevo ferma - Le sorelle Paola e Silvia Zani sono state condannate in primo grado all'ergastolo insieme a Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e mamma delle due imputate.