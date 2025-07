Diogo Jota familiari e amici a Gondomar per la veglia funebre

Diogo Jota, il talentuoso attaccante del Liverpool, ha condiviso un momento di profonda tristezza con familiari e amici a Gondomar, portando le salme dei fratelli André Silva e di lui stesso. La comunità si è stretta intorno a loro in un dolore condiviso, ricordando con affetto i giovani tragicamente scomparsi. La veglia funebre, un simbolo di solidarietà e affetto, ha segnato un ricordo indelebile di questa perdita così devastante, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.

La famiglia e gli amici dell’attaccante del Liverpool, Diogo Jota, e di suo fratello, André Silva, si sono riuniti oggi in una chiesa a Gondomar, in Portogallo, dove sono state portate le salme dei giovani per la veglia funebre e il funerale, dopo l’incidente stradale in Spagna. Alcuni si sono abbracciati e hanno pianto prima di entrare nella Capela da Ressurreiçao Sao Cosme, dove domani è previsto il funerale dei due fratelli. Jota, 28 anni, e André Silva, 25 anni, sono stati trovati morti vicino a Zamora, nel nord-ovest della Spagna, dopo che la Lamborghini che stavano guidando si è schiantata su un tratto isolato dell’autostrada poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì e ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Diogo Jota, familiari e amici a Gondomar per la veglia funebre

