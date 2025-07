Weah Juve l’Olympique Marsiglia avanza per lo statunitense! I francesi si farebbero avanti proponendo quest’offerta Tutti i dettagli

Il mercato estivo della Juventus si infiamma con una novità interessante: l'Olympique Marsiglia si fa avanti per Timothy Weah, offrendo una proposta allettante che potrebbe far vacillare le intenzioni dei bianconeri. L’eventuale inserimento dei francesi apre nuovi scenari in una trattativa ancora avvolta da mistero, mentre i tifosi attendono con trepidazione aggiornamenti sui prossimi passi di uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale. La sfida tra club si intensifica, e tutto potrebbe cambiare in breve tempo.

Weah Juve, l’Olympique Marsiglia potrebbe inserirsi nell’affare: vorrebbe mettere le mani sullo statunitense con quella formula. La Juve sta vivendo una fase intensa del mercato estivo, con diversi movimenti in entrata e in uscita. Tra i giocatori coinvolti nelle trattative per un’eventuale cessione c’è Timothy Weah, il cui futuro bianconero sembra ancora incerto. Dopo aver rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest, la giovane ala statunitense è ora al centro di nuove voci di mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe l’ Olympique Marsiglia la squadra a farsi avanti con una proposta concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve, l’Olympique Marsiglia avanza per lo statunitense! I francesi si farebbero avanti, proponendo quest’offerta. Tutti i dettagli

