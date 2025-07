A Napoli si rifà via Toledo con la pietra lavica | lavori da novembre per 3 anni

A Napoli, la rinascita di via Toledo prende vita: a partire da novembre, un intervento ambizioso di tre anni trasformerà questa storica strada, investendo 3 milioni di euro e valorizzando la pietra lavica come simbolo di identità.

I lavori per rifare via Toledo partono a novembre. Dureranno 3 anni e costeranno 3 milioni di euro. Sarà utilizzata la pietra lavica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Restyling via Toledo, 3 milioni e lavori al via entro novembre - La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. Riporta ansa.it