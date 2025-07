Evoluzione a Mediaset | Striscia la Notizia parte a novembre Paperissima su Italia1 e si sperimenta in estate con La ruota della fortuna e Sarabanda

Mediaset si prepara a rivoluzionare il suo palinsesto con grandi novità che cattureranno l’attenzione degli spettatori. A pochi giorni dai prestigiosi annunci ufficiali, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi svela un rilancio di format storici come “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”, oltre a nuove anteprime estive e ritorni emozionanti come “Striscia la Notizia” e “Paperissima”. La programmazione di Mediaset promette di sorprendere e intrattenere, mantenendo fede alla sua vocazione di innovazione e qualità.

Colpo di scena a Mediaset. A pochi giorni dalla presentazione dei Palinsesti a Cologno Monzese l’8 giugno, l’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha diramato in questo istante un comunicato ufficiale, preannunciando importanti novità sul palinsesto. Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando in una veste nuova due format storici Mediaset: “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, debutta Gerry Scotti in un’edizione rivisitata de “La Ruota della Fortuna”: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, un inedito finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it