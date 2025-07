Villa Pamphili a Roma i genitori di Anastasia Trofimova

Villa Pamphili, un angolo di paradiso nel cuore di Roma, si trova al centro di un tragico mistero che ha sconvolto la città. I genitori di Anastasia Trofimova, la giovane vittima di soli 29 anni e madre di Andromeda, sono arrivati dall'estero per fare luce su un delitto ancora avvolto nel dolore e nell'incertezza. L'arrestato Francis Kaufmann, noto come Rexal Ford, sarà estradato nelle prossime ore, ma le domande rimangono senza risposta...

Duplica delitto a Villa Pamphili: sono arrivati a Roma, con un volo atterrato all'aeroporto di Fiumicino, i genitori di Anastasia Trofimova, la ragazza di 29 anni trovata morta insieme alla figlia Andromeda di 11 mesi, il 7 giugno nella villa e per il cui omicidio è accusato Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, detenuto nel carcere di Larissa in Grecia, che verrà estradato in Italia nei prossimi giorni, entro il 10 luglio. L'uomo è ritenuto responsabile della morte di Anastasia Trofimova e dell'omicidio della figlia della donna, Andromeda, di 11 mesi, trovate senza vita a Villa Pamphili a Roma.

