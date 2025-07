De Luca | Non abbiamo tempo per seguire la politica politicante

In un momento in cui il mondo si trova di fronte a crisi che sconvolgono le coscienze, Vincenzo De Luca ci ricordano che il tempo per la politica politicante è finito. La tragedia di Gaza, con oltre 70 morti in un solo giorno tra quei disperati in cerca di speranza, ci impone di riflettere e agire. La domanda è: quanto ancora potremo ignorare queste urgenze?

Tempo di lettura: 3 minuti “Abbiamo avuto in una giornata 70 e più morti tra quei poveri disperati che erano alla ricerca di un po’ di farina”. Si dice sconvolto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della guerra a Gaza dicendo che il governo di Israele “ sta costruendo un fiume di odio che andrà avanti per decenni”. De Luca ha detto ancora che a Gaza “ sono stati uccisi 200 giornalisti per evitare che sia documentato questa barbarie”. “Sono di questi giorni le dichiarazioni di ministri israeliani che dicono di voler distruggere le fondamenta dello Stato Palestinese”, ha proseguito e “ stanno distruggendo le basi materiali per avere due popoli e due Stati, nel silenzio generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Non abbiamo tempo per seguire la politica politicante”

