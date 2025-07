Esplosione Roma oggi nel distributore via dei Gordiani la ricostruzione | l' incidente in due fasi il bleve il fumo e i rischi ora

Oggi Roma è stata scossa da un'esplosione nel distributore di via dei Gordiani, un episodio che ha generato paura e preoccupazione tra i cittadini. La ricostruzione dell’incidente si articola in due fasi: il violento bleve e l’emergere di fumo e rischi ancora presenti. Scopriamo insieme cosa è successo e quali misure di sicurezza sono state adottate per garantire la tutela di tutti.

Una esplosione ha scosso questa mattina il quartiere Prenestino di Roma ma l'impatto è stato talmente violento che il boato si è sentito in molte zone della Capitale. Un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione Roma oggi nel distributore via dei Gordiani, la ricostruzione: l'incidente in due fasi, il «bleve», il fumo e i rischi ora

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - distributore - gordiani

