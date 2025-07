Colpo allo Strega | Giuli lo sposta a Cinecittà Fulvio Abbate gli dà ragione | È il premio dell’amichettismo

Il Premio Strega 2024 ha suscitato discussioni e riflessioni, ma cosa si è perso Alessandro Giuli nella mancata lettura della cinquina vincente? Con l’analisi di Fulvio Abbate, voce libera e senza ideologie, possiamo capire meglio le tendenze emergenti, tra temi ricorrenti come "padri e famiglia". La sua disamina critica, anche su Dagospia, offre uno sguardo brillante e irriverente sulla realtà letteraria e culturale odierna, aiutandoci a cogliere sfumature spesso sfuggite.

Che cosa si è perso Alessandro Giuli nella non-lettura della cinquina del premio Strega, vinto da Andrea Bajani con L'Anniversario? Può aiutare ad avere un quadro della situazione la disamina di una voce di sinistra, libera e irridente come quella di Fulvio Abbate per avere una disamina scevra da ideologismi. "Io, padri e famiglia": nella cinquina il tema è ricorrente. Intervenendo su Dagospia (un sito non certo vicino al governo Meloni), Abbate definisce lo 'sgarbo' a Giuli « un atto di guerra che le élite "de sinistra" amichettistiche sferrano contro il Palazzo attualmente governato dai post-fascisti.