50 euro e vedrete la mia protesi | il falconiere Bernabé apre un profilo OnlyFans L’annuncio in un video nudo in cui insulta Lotito

Bernabé ha deciso di trasformare il suo racconto in un vero e proprio show sui social, combinando umorismo, audacia e una punta di provocazione. Con un annuncio che mescola mistero e comicità, promette di svelare al mondo il funzionamento della sua protesi, sfidando convenzioni e aspettative. A soli 50 euro, gli interessati potranno entrare in un mondo tutto nuovo, senza filtri né censure. E questa volta, niente più limiti: Juan Bernabé farà vedere tutto… e anche di più!

“Qui vi farò vedere come funziona la mia protesi al pene”. Un annuncio social che è un mix tra l’enigmatico, il comico e il pornografico. Alla fine Juan Bernabé ce l’ha fatta. L’ex falconiere della Lazio potrà mostrare a tutti la sua protesi post intervento. L’aveva fatto in pubblico su Instagram, ma era stato costretto a cancellare tutto ed è stato anche licenziato da Claudio Lotito. Adesso sarà libero di farlo. e verrà pure pagato! Bernabé ha infatti aperto un canale OnlyFans con abbonamento. Lo ha annunciato su Instagram in un video in cui uno dei bersagli è il “solito” Lotito, come spesso accaduto nel corso di questi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “50 euro e vedrete la mia protesi”: il falconiere Bernabé apre un profilo OnlyFans. L’annuncio in un video nudo in cui insulta Lotito

Lazio, sfrattato da Formello l'ex falconiere licenziato per il caso della protesi peniena - Una vicenda che scuote l’ambiente sportivo e non solo, segnando un episodio di grande rilevanza per il club laziale.

