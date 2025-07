Mourinho su Chivu | Ha coraggio e personalità! Vinca ma non il Triplete

José Mourinho celebra il coraggio e la personalità di Cristian Chivu, sottolineando il suo valore come allievo e uomo di carattere. L’ex allenatore dell’Inter ha espresso ammirazione per il difensore romeno, augurandogli successo nella nuova avventura, anche se con un pizzico di realismo: il triplete rimane un obiettivo ambizioso. Mourinho, in attesa di riprendere il lavoro, rivela il suo pensiero sulla Serie A e sull’eredità lasciata dall’Inter di Chivu.

José Mourinho ha indicato il suo punto di vista in merito all’approdo di Cristian Chivu all’Inter, sottolineandone le caratteristiche e augurandosi il meglio per la sua nuova avventura. ALLIEVO – José Mourinho ha parlato della Serie A, e in particolare dell’Inter di Cristian Chivu, in un’intervista rilasciata a Sky Sport F1 a margine del Gran premio di Silverstone. Di seguito le sue parole: « Sto bene, sono gli ultimi giorni di vacanza. Manco all’Italia? L’unico motivo è perché nessuno vince più la Champions League da voi. Cristian Chivu? Si tratta di uno dei miei ‘bambini ‘, ha imparato dalla mia esperienza, anche se ora è diverso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mourinho su Chivu: «Ha coraggio e personalità! Vinca, ma non il Triplete»

