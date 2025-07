Pedullà sul post-Calhanoglu | Inter su Rovella Ederson e un estero!

Alfredo Pedullà analizza la delicata situazione di Hakan Calhanoglu in casa Inter, sottolineando come il suo futuro sia ancora in bilico. Tra rumor e possibili sviluppi, il centrocampo nerazzurro resta al centro dell’attenzione, con occhi puntati anche su altri nomi come Rovella ed Ederson, che potrebbero influenzare le mosse del club. La situazione è in evoluzione: l’attesa ora si concentra sulle prossime mosse di mercato, per conoscere il destino dei protagonisti.

Alfredo Pedullà ha descritto lo stato delle cose in casa Inter a proposito del centrocampo, con particolare attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu. Di seguito la sua visione. MERCATO – Alfredo Pedullà si è così pronunciato sul suo canale Youtube in merito alle mosse dell’Inter a centrocampo, con al centro dei discorsi la situazione di Hakan Calhanoglu. Nessuno sviluppo nelle ultime ore, ma situazione in divenire: «Quello di Calha è un tormentone che per me deve finire con la cessione, altrimenti l’Inter manda all’aria la prossima stagione. Non credo si possa andare avanti. C’è un ‘però’ grosso come una casa, ossia la valutazione del cartellino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pedullà sul post-Calhanoglu: «Inter su Rovella, Ederson e un estero!»

In questa notizia si parla di: pedullà - inter - calhanoglu - post

Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo» - Luis Henrique è il grande obiettivo estivo dell'Inter, con i dirigenti convinti della sua adesione al progetto.

Pedullà: "Magari il Galatasaray, che ha messo Hakan Calhanoglu al primo posto della lista, prima di parlare con lui, dovrebbe parlare con l'Inter. Se i turchi credono che offrire 10 milioni al calciatore pensando di scavalcare l'Inter con 10 milioni di cartellino, se Vai su Facebook

Pedullà - La Lazio ha rifiutato un'offerta dell'#Inter per Nicolò #Rovella pari a 35 mln + il prestito di #Asllani, diritto che diventa obbligo a certe condizioni. Lotito continua a chiedere i 50 mln della clausola, l’Inter vuole tutelarsi in caso di addio di Calhanoglu. Vai su X

Pedullà: “Lautaro ha parlato con avallo Marotta. Calhanoglu parla parla ma il Gala non offre”; Inter, per Rovella offerti 35 milioni più Asllani: la risposta della Lazio; Inter durissima su Calhanoglu! Pedullà: “Vi dico che…” / Calciomercato.