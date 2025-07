Martina Gillio morta dopo un malore in palestra lo zio a Open | Uccisa da un aneurisma cerebrale aria condizionata e caldo non c’entrano nulla

Tragedia improvvisa scuote il mondo dello sport e della famiglia Gillio: Martina, appena 22 anni, si è spenta dopo un malore in palestra. Un aneurisma cerebrale sconosciuto, scoperto troppo tardi, ha deciso il suo destino in un attimo. Renato Gillio, lo zio, ricorda con dolore quell’istante fatale: una vita spezzata senza preavviso, lasciando dietro di sé un dolore profondo e una domanda che rimarrà senza risposta.

«Ha avuto un aneurisma cerebrale che non sapevamo esistesse e nel momento in cui è arrivata in ospedale è mancata. L’hanno portata al pronto soccorso col cuore che era stato rianimato ma il cervello era già morto. Quando è arrivata in pronto soccorso, tempo di fare la Tac e ci hanno comunicato la morte cerebrale ». È il racconto che fa a Open Renato Gillio, lo zio di Martina Gillio, la giovane di 22 anni morta giovedì 3 luglio, dopo aver accusato un malore nella palestra di Poirino, nel Torinese, in cui si stava allenando. Nella palestra l’aria condizionata non c’era e, date le alte temperature di questi giorni, si era anche fatta largo l’ipotesi che la giovane potesse aver accusato un malore proprio a causa del caldo. 🔗 Leggi su Open.online

