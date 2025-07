Ciserano va via di casa e abbandona i cani per giorni sotto il sole | salvati dalla Polizia locale

A Ciserano, un proprietario ha lasciato i suoi cani soli sotto il sole per giorni, mettendo a rischio la loro vita. Fortunatamente, la Polizia locale è intervenuta prontamente, salvando gli animali in condizioni critiche e denunciando l’autore di questa scellerata azione. L’episodio, scoperto grazie all’attenzione dei residenti, riaccende la consapevolezza sulla responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe…

Bergamo – Un episodio di abbandono e inciviltà è avvenuto a Ciserano, nella Bergamasca, dove un proprietario ha lasciato i suoi due cani in giardino per diversi giorni mentre si trovava in un’altra regione. Gli animali, ridotti in condizioni precarie, sono stati salvati dalla Polizia locale che ha successivamente denunciato il responsabile per abbandono di animali. La drammatica situazione è emersa grazie all’attenzione di alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Quando gli agenti della Polizia locale, guidati dalla comandante Carolina Vendramini, sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a uno scenario allarmante: i due cani erano stati lasciati nel cortile in condizioni inaccettabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciserano, va via di casa e abbandona i cani per giorni sotto il sole: salvati dalla Polizia locale

