Leoncavallo De Corato | Bene la richiesta dello Stato per 3 milioni di danni Ora lo sgombero

Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza di agire con decisione di fronte alle occupazioni abusive di via Watteau, chiedendo lo sgombero immediato e il risarcimento di tre milioni di euro richiesto dallo Stato al Centro Sociale Leoncavallo. È giunto il momento di mettere fine a questa situazione, tutelando i cittadini e rispettando le norme, perché la legalità deve sempre prevalere.

“Leggo quanto avvenuto ovvero che lo Stato ha richiesto al Centro Sociale Leoncavallo un risarcimento pari a tre milioni di euro. Sono pienamente d’accordo. Ed è anche quanto, da mesi, sottolineo anche io. Ora, però, è arrivato il momento di intervenire una volta per tutte”. Così Riccardo De Corato di FdI, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco di Milano, in merito alle occupazioni abusive di via Watteau a Milano. “La struttura va sgomberata in tempi brevi! Mi auguro che questa triste vicenda, fra poche ore, finalmente si possa concludere perché, nel frattempo, le conseguenze di tutti questi rinvii e perdite di tempo che da anni si protraggono, le stanno pagando gli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it