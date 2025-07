Berlino valuta anche acquisto Patriot da Usa per Kiev

Berlino accelera su una possibile acquisizione di sistemi Patriot dagli Stati Uniti, in un contesto di dialoghi serrati per rafforzare la difesa di Kiev. Con l’annuncio americano di sospendere le forniture di armi all’Ucraina, la Germania valuta tutte le opzioni per sostenere Kiev nel suo conflitto. Intensi colloqui tra alleati mettono in discussione il futuro delle strategie militari europee, dimostrando che la solidarietà si gioca anche sulle decisioni più delicate.

Ci sono "intensi colloqui" in corso per sostenere la difesa di Kiev, anche alla luce dell'annuncio degli Stati Uniti di voler stoppare la consegna di armi all'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius, il quale ha confermato che la Germania sta valutando anche la possibilità di acquistare sistemi Patriot dagli Usa per darli all' Ucraina. "Ci sono diverse strade e una è quella citata nella domanda", ha risposto a una giornalista.

