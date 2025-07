NASpI 2025 precari scuola | come si calcola l’importo e quando comincia a ridursi Pillole di Question Time

Se sei un precario della scuola nel 2025 e ti domandi come si calcola l’importo della NASpI, quando iniziano le riduzioni e quali opportunità ci siano, non puoi perderti le pillole di question time di OrizzonteScuola TV. Con interventi di esperti come Francesco Sciandrone, il quadro diventa più chiaro per affrontare al meglio questa importante scelta. L'articolo NASpI...

Nel question time del 30 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola Rua, è stata esaminata in modo dettagliato la struttura dell’indennità NASpI. L’intervento ha chiarito aspetti fondamentali relativi al calcolo dell’importo, al meccanismo di riduzione progressiva e alla possibilità di ricevere l’indennità in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: naspi - scuola - importo - question

Fine scuola 2025, scade il contratto dei supplenti: scrutini, esami, Naspi, punteggio GPS, anno valido per concorsi e abilitazione. GUIDA - Fine scuola 2025, un momento di grande attesa per docenti, studenti e famiglie. Con la conclusione delle lezioni tra giugno 6 e 10, si apre il countdown verso un nuovo anno scolastico, con molte incognite sui contratti dei supplenti e le opportunità di crescita professionale.

NASpI 2025 precari scuola: come si calcola l'importo e quando comincia a ridursi. Pillole di Question Time; Naspi, domanda di disoccupazione 2025. Docenti e ATA, chi può richiederla e per quanti mesi, l'importo. VIDEO; Naspi 2025 per precari e supplenti al 30 giugno: guida a requisiti e domanda.

Naspi, domanda di disoccupazione 2025. Docenti e ATA, chi può richiederla e per quanti mesi, l’importo. VIDEO - Con Botta&Risposta, rispondiamo alle domande più ricorrenti per fornire risposte chiare e dettagliate, aiutando il personale docente a orientarsi nella normativa della domanda di disoccupazione NASPI. Come scrive orizzontescuola.it

NASpI 2025 per i precari della scuola: tutte le regole aggiornate per ottenere l’indennità di disoccupazione - La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori precari della scuola che si trovano senza occupazione al termine dei contratti. Si legge su orizzontescuola.it