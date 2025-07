Esplosione a Roma in un distributore Gpl 28 feriti due gravi L' incidente in due fasi | il camion la fuga di gas | cosa è successo

Una potente esplosione ha scosso Roma questa mattina, coinvolgendo un distributore di GPL e provocando 28 feriti, di cui due in gravi condizioni. L'incidente si è svolto in due fasi: prima il camion, poi la fuga di gas, con l'esplosione avvertita chiaramente da Eur a Trieste. Case evacuate e un rapido intervento delle forze dell’ordine hanno evitato il peggio. La città si stringe in preghiera: cosa succederà ora?

L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi, case evacuate. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani. La telefonata di Mattarella. Il Papa: «Prego per loro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma in un distributore Gpl, 28 feriti, due gravi. L'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas: cosa è successo

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - distributore - feriti

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Esplosione in un distributore di carburante a Roma, almeno 21 feriti http://ow.ly/V7je106eLFH [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

#Tg2000 - L’esplosione avvenuta questa mattina a Roma attorno alle 8.30. A saltare per aria un distributore di gpl in zona Prenestina, quartiere sud della capitale. Decine di i feriti. #4luglio #Esplosione #distributore #Roma #esplosioneroma #prenestino #gord Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani: feriti e ustionati. Alcuni sono gravi; Scoppia un distributore di benzina e Gpl al Prenestino, a Roma; Esplode distributore di benzina a Roma, boato sentito in tutta la cittĂ : almeno 29 feriti.

Esplode un distributore di carburante a Roma, 45 feriti. Forte perdita di Gpl durante il r... - Roma si è svegliata con un boato che poco dopo le 8 è stato avvertito chiaramente in tutto il quadrante orientale della città: l’esplosione è avvenuta durante la fase di scarico del Gpl in un di ... Si legge su msn.com

Esplosione ad un distributore a Roma, paura e oltre 30 feriti - LIVE - L'incidente è avvenuto al Prenestino, denso fumo visibile in molti quartieri. Segnala ansa.it