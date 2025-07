Graduatorie ATA | l’allegato G non riguarda la terza fascia

Se fai parte delle graduatorie ATA, è importante sapere che l’allegato G non riguarda la terza fascia. Fino all’11 luglio, puoi compilare questa domanda su Istanze Online per scegliere le scuole e ottenere supplenze dalla prima fascia. Conoscere bene le differenze tra le diverse fasce è fondamentale per ottimizzare le opportunità di lavoro. Continua a leggere per scoprire come agire correttamente e sfruttare questa finestra di possibilità.

Fino all'11 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per compilare l'allegato G finalizzato alla scelta delle scuole per l'attribuzione delle supplenze da graduatorie di istituto di prima fascia. L'allegato G non riguarda il personale inserito in terza fascia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: deve compilarlo anche chi ha scelto le scuole in terza fascia? RISPOSTE AI QUESITI - Se sei un aspirante ATA inserito nelle graduatorie 24 mesi, la compilazione dell'Allegato G è un passaggio fondamentale, anche se hai scelto scuole in terza fascia.

