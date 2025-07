Il carabiniere eroe che ha salvato la vita a un uomo avvolto dalle fiamme | Siamo stati sbalzati due volte anche le ambulanze bruciavano – Il video

Un eroe tra le fiamme: il maresciallo Gregorio Assanti, carabiniere della prima sezione nucleo radiomobile di Roma, ha rischiato la vita per salvare un uomo intrappolato dalle esplosioni alla pompa di benzina. In un video mozzafiato, si vede come, nonostante le difficoltà e le ambulanze incendiate, abbia affrontato il fuoco con coraggio e determinazione. La sua storia è un esempio di dedizione e sacrificio che ci ricorda il vero significato del servizio.

Ha 67 anni l‚Äôuomo ricoverato in codice rosso dopo essere stato soccorso dal maresciallo della prima sezione nucleo radiomobile carabinieri di Roma, Gregorio Assanti, dopo le esplosioni alla pompa di benzina a Roma. L‚Äôuomo sarebbe stato addetto alla sicurezza dell‚Äôimpianto di benzina e gpl andato a fuoco dopo le esplosioni. Il carabiniere ha raccontato gli attimi frenetici a seguito della prima esplosione: ¬ęSiamo stati sbalzati due volte durante le due grosse esplosioni. La prima volta, quando mi sono rialzato, le fiamme ci impedivano di vedere ma sono riuscito a scorgere un uomo a fianco alla sua auto incendiata dopo la deflagrazione: era in terra con ustioni su tutto il corpo perch√© era stato avvolto dalle fiamme¬Ľ. 🔗 Leggi su Open.online

