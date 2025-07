Marras | Acrobatica e il Torino uniti dagli stessi valori | insieme riconosciamo il talento

Marras Acrobatica e il Torino condividono più di un obiettivo: riconoscere e valorizzare il talento. Questa collaborazione, fondata su valori comuni e sulla passione per l’eccellenza, si rinnova anche per la stagione 2025/2026. Con orgoglio, Acrobatica conferma il suo impegno come Back Partner per l’ottavo anno consecutivo. Anna Marras, CEO di Acrobatica Group, commenta: «Insieme, continuiamo a scrivere una storia di successo.»

Nel segno della continuità, anche per la stagione 20252026 il Torino potrà contare sul supporto dei suoi partner principali. Acrobatica rinnova per l'ottavo anno consecutivo la propria presenza come Back Partner: ecco le parole di Anna Marras, Ceo di Acrobatica Group. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marras: "Acrobatica e il Torino uniti dagli stessi valori: insieme riconosciamo il talento"

In questa notizia si parla di: acrobatica - marras - torino - uniti

Marras: Acrobatica e il Torino uniti dagli stessi valori: insieme riconosciamo il talento; Chi è Anna Marras, nuovo ad di EdiliziAcrobatica dopo la morte di Riccardo Iovino; Torino, ecco la nuova maglia Away: rinnovata la partnership con Suzuki, Acrobatica e JD Sports.

Torino: continua la partnership con Suzuki, Acrobatica e JD Sport - I granata proseguono la collaborazione con gli sponsor di maglia, nel segno della continuità. Riporta toronews.net

Torino, spettacolo con lo sponsor Acrobatica prima della partita col Lecce | Gazzetta.it - EdiliziaAcrobatica uno degli sponsor di maglia del Torino della prima squadra maschile e sponsor principale della formazione femminile cambia nome in Acrobatica e festeggia il trentennale dell ... Come scrive gazzetta.it