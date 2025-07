Il Generale La Gala in visita alla Compagnia dei Carabinieri di San Bartolomeo

Stamattina, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania, ha fatto visita alla storica Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, cuore pulsante tra Campania, Molise e Puglia. Un momento di confronto e condivisione che rafforza il legame tra le forze dell’ordine e il territorio, sottolineando l’impegno costante per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La visita si è conclusa con un importante scambio di idee e progetti futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, con sede a Napoli, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo, importante presidio dell’Arma in un territorio che fa da cerniera fra le regioni Campania, Molise e Puglia. Il Comandante della Compagnia, Maggiore Gaetano Ragano, ha accolto l’alto ufficiale insieme al Cappellano Militare del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, Don Salvatore Varavallo, ai Comandanti ed ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nucleo Comando e delle Stazioni dipendenti, illustrando le numerose peculiaritĂ del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Generale La Gala in visita alla Compagnia dei Carabinieri di San Bartolomeo

In questa notizia si parla di: compagnia - carabinieri - generale - gala

Cultura della legalitĂ : gli studenti di Ariano Irpino e Zungoli in visita alla Compagnia dei Carabinieri - Circa duecento studenti degli istituti di Ariano Irpino e Zungoli hanno visitato la Compagnia dei Carabinieri, partecipando a un'importante iniziativa di sensibilizzazione sulla "Cultura della legalitĂ ".

Forio. La riapertura della stazione dei Carabinieri alla presenza del Generale La Gala Vai su X

Il comandante della Legione Carabinieri “Campania”, il generale Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Sala Consilina e Sapri Vai su Facebook

Val Fortore: il Generale di divisione La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo; Nuova stazione dei Carabinieri di Forio, la riapertura grazie al Generale La Gala; Generale La Gala visita la Compagnia dei Carabinieri di Marcianise | FOTO.

Il generale La Gala in visita alle compagnie di Sala e Sapri - Il comandante della Legione Carabinieri "Campania", il generale Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Sala Consilina e Sapri, presidi strategici per il controllo del te ... Come scrive ansa.it

Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, generale Giuseppe La Gala, in visita alle compagnie Carabinieri di Sala Consilina e Sapri - Il Comandante della Legione ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando a tutti i Carabinieri buon lavoro ... Si legge su infocilento.it