La ristoratrice napoletana Nives Monda non usò violenza né discriminò i turisti israeliani | archiviate le accuse

Una vicenda che ha scosso Napoli: la ristoratrice Nives Monda, protagonista della "Taverna di Santa Chiara", si è trovata coinvolta in un acceso scontro con turisti israeliani riguardo alla tragedia di Gaza. Dopo un acceso confronto, il gip ha accolto la richiesta di archiviazione delle accuse di violenza e discriminazione. Una decisione che mette fine a un episodio complesso, ma apre il dibattito sul delicato tema dei confini tra libertà d'espressione e rispetto reciproco. Continua a leggere.

