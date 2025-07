Mercato Juve è duello serratissimo per Wesley | i bianconeri devono vedersela con la Roma che ha un piano molto particolare per prendere il brasiliano!

Il mercato della Juventus si infiamma: Wesley, talento del Flamengo, è al centro di un duello serrato tra i bianconeri e la Roma. Mentre la Vecchia Signora punta con decisione sul mediano brasiliano, i giallorossi hanno un piano strategico ben preciso per assicurarsi il suo talento. La sfida si fa calda, e il futuro di Wesley potrebbe essere deciso da un incontro decisivo tra le due grandi squadre italiane. La corsa al centrocampista è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Mercato Juve, per Wesley è sfida tra i bianconeri e la Roma: i giallorossi intendono attuare quel piano!. La Juventus è ancora molto interessata a Wesley del Flamengo. Tuttavia, come riportato da Sport Mediaset, non solo i bianconeri si sono fatti avanti per il giocatore: anche la Roma ha mostrato un forte interesse per il centrocampista brasiliano. Concorrenza per Wesley. La Roma vorrebbe prendere Wesley in sinergia con l’ Everton, che lo girerebbe al club giallorosso in prestito. Questo scenario complica ulteriormente la situazione per la Juventus, che dovrà affrontare una forte concorrenza non solo da un altro club italiano, ma anche da una proposta che coinvolge una squadra di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com