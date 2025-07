Più sono meglio è? Come indossare più bracciali insieme | regole e consigli di stile

Su TikTok risuona il richiamo di bracciali stratificati, un vero e proprio “more is more” che trasforma il polso in una tela di stili e texture. Ma come indossarli con eleganza nell’Estate 2025 senza cadere nel caos? Scopri regole e consigli di stile per valorizzare i tuoi accessori, mixando bracciali PI249 e 232 in modo impeccabile. Ecco come creare un look sofisticato e di tendenza, senza rinunciare alla tua personalità.

S u TikTok rieccheggia un rumore familiare: è quello di tanti e differenti bracciali indossati in concomitanza. Il mantra è ‘more is more’, così il polso si trasforma in una tela dove materiali, volumi e texture si stratificano. Ma come indossare più bracciali nell’Estate 2025 evitando l’effetto bazar? La jumpsuit che slancia, il bracciale dei ricordi: Letizia di Spagna torna indietro nel tempo X Come ogni trend approdato sulla piattaforma, anche questo gesto comune è stato rinominato: bracelet stack, ovvero pila di braccialetti. Lontana dall’idea di un solo accessorio protagonista, questa tendenza invita a moltiplicare, sovrapporre, comporre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Più sono, meglio è? Come indossare più bracciali insieme: regole e consigli di stile

