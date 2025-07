Sarabanda Celebrity le anticipazioni del 6 luglio

Preparati a vibrare con le anticipazioni di “Sarabanda Celebrity” del 6 luglio! Domenica sera su Italia 1, il famoso game show condotto da Enrico Papi torna con un mix irresistibile di musica, sfide e divertimento. Otto celebrità si sfideranno tra hit e memorie, regalando emozioni e suspense. Non perdere l’appuntamento con un appuntamento imperdibile che promette di coinvolgere e sorprendere il pubblico di ogni età.

Domenica 6 luglio, torna, in prima serata su Italia 1 " Sarabanda Celebrity ", il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L'obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. Nel nuovo appuntamento il team femminile composto da Anna Tatangelo, Siria, Rossella Brescia e Jessica Morlacchi sfiderà in una gara avvincente ed emozionante quello maschile formato da Alvin, AKA 7even, Frankie hi-nrg e Riccardo Rossi.

