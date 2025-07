Stagista di 17 anni in alternanza scuola-lavoro cade da un’impalcatura in Friuli è grave

Un incidente drammatico scuote il Friuli: un giovane stagista di 17 anni cade da un'impalcatura durante un tirocinio, riportando un grave trauma cranico. Mentre si trova in ospedale a Udine, non è in pericolo di vita, ma la vicenda riaccende l'attenzione sulla sicurezza negli stage e sui controlli nelle aziende. Un episodio che invita a riflettere sulle misure preventive e sulla tutela dei giovani in formazione.

Grave incidente sul lavoro a Brugnera: un 17enne in stage è caduto da un’impalcatura alla Pavan, riportando un trauma cranico. Ricoverato a Udine, non è in pericolo di vita. Indagini in corso, si riaccende il dibattito sulla sicurezza negli stage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: impalcatura - lavoro - grave - stagista

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d’urgenza, è grave. L’incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - Un operaio di 70 anni, ancora attivo nel mondo del lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un’impalcatura a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

Stagista di 17 anni in alternanza scuola-lavoro cade da un’impalcatura in Friuli, è grave; Ferito durante lo stage a Brugnera: caduta da due metri per un 17enne.

Maron di Brugnera, stagista di 17 anni cade da un soppalco di tre metri: è grave - Incidente sul lavoro a Maron di Brugnera (Pordenone), dove uno stagista di 17 anni è precipitato da un soppalco di tre metri: è grave ... Lo riporta notizie.it

Stagista di 17 anni precipita da un soppalco durante il lavoro: è grave - Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un soppalco nell'azienda in cui stava lavorando, a Maron di Brugnera, in provincia ... Da msn.com