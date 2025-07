LIVE Errani Paolini-Chan Krejcikova 3-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | un set di svantaggio per le azzurre

Segui in diretta emozionante la sfida di Wimbledon 2025 tra Errani e Paolini contro Chan e Krejcikova, con il primo set ancora incerto e le azzurre in svantaggio. La partita promette colpi di scena e momenti di pura adrenalina. Resta aggiornato cliccando qui per non perdere nemmeno un punto di questa emozionante contesa sul Centre Court!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-CASHWATSON (4° MATCH DALLE 12.00) 1-1 Game ErraniPaolini. Ace centrale della toscana, il secondo del game. 40-0 Non oltrepassa la rete la volĂ©e di Krejcikova. 30-0 Ace di Paolini, il primo del match. 15-0 Fuori giri col dritto la boema. Jasmine Paolini al servizio. 0-1 Game ChanKrejcikova. VolĂ©e vincente di dritto dell’asiatica. 40-0 Larga la risposta di Paolini col rovescio. 30-0 Servizio e dritto vincente della ceca. 15-0 Vincente volĂ©e di Chan di dritto. Krejcikova al servizio. SECONDO SET 15.20 Buon inizio di partita delle azzurre, che hanno immediatamente preso vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 3-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA: un set di svantaggio per le azzurre

