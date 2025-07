Calciomercato Roma obiettivo Mikautadze | pronta l’offerta al Lione | le cifre

Il calciomercato della Roma si infiamma con l’obiettivo Georges Mikautadze del Lione. Il club giallorosso ha pronto un’offerta da circa 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, puntando a rafforzare l’attacco in vista delle sfide future. Le trattative sono in corso e l’attenzione resta alta: il futuro di Mikautadze potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella Serie A.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’obiettivo Georges Mikautadze dal Lione per rinforzare l’attacco La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e tra i nomi finiti sul taccuino del nuovo direttore sportivo Frederic Massara c’è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano classe 2000, reduce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, obiettivo Mikautadze: pronta l’offerta al Lione: le cifre

In questa notizia si parla di: roma - calciomercato - obiettivo - mikautadze

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Via Abraham, arriva il sostituto? Massara torna su un vecchio pallino della Roma seguito già nelle passate sessioni di calciomercato ? Vai su Facebook

Roma, sondaggio per Mikautadze; Calciomercato Roma - Pronta l'offerta per Mikautadze; Calciomercato Roma, Mikautadze primo obiettivo per l’attacco: Gasperini sogna il “nuovo Kvaratskhelia”.

Mikautadze piace alla Roma, ma ora c’è Mou: il Fenerbahce irrompe nella corsa - Il tecnico portoghese apprezza molto il giocatore e nel frattempo ha avviato i primi contatti dietro le quinte ... Riporta msn.com

Roma, rivoluzione in attacco: saluta anche Shomurodov. Occhi su Krstovic e Mikautadze - Tammy Abraham ha salutato e ieri è arrivata l’ufficialità del suo passaggio al Besiktas. Come scrive msn.com