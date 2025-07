Roma a tutto mercato | Riquelme sceglie il Betis Kocku un’occasione

L'attenzione di mercato si accende sulla Capitale, dove la Roma si prepara a fare grandi mosse per rinforzare la rosa. Tra trattative calde e scommesse importanti, il club giallorosso punta a conquistare nuovi talenti per affrontare al meglio la prossima stagione. Con un mercato in pieno fermento e nomi di spicco come Riquelme e Kocku sul tavolo, l'estate romanista promette emozioni e svolte decisive. La sfida è aperta: chi sarà il protagonista?

Temperatura bollente nel Bel Paese in questi giorni, quasi quanto quella di un mercato che sta piano piano entrando nel vivo per tutte le squadre di Serie A. Nella capitale una Roma che dopo aver pensato esclusivamente alle cessioni vuole essere protagonista in entrata, e non sono pochi i ruoli a cui bisognerĂ mettere mano. Gasperini brama nuova linfa in attacco, un reparto dove vuole avere piĂą scelte adatte al suo gioco, e dopo la beffa per Ahanor i giallorossi sono costretti a salutare un altro obiettivo come Rodrigo Riquelme. Un giocatore questo che il club capitolino seguiva da tempo, un talento classe 2000 caratterizzato da rapiditĂ e dribbling utili sugli esterni.

