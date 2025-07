Gemma Galgani pazza di Temptation Island | sviolinate commenti e look inedito

Gemma Galgani, appassionata di Temptation Island, ha conquistato i follower con commenti sferzanti e un look inedito durante la prima puntata. La dama di Uomini e Donne, nota per il suo carattere deciso e il fascino senza tempo, si lascia coinvolgere dalla trasmissione, condividendo emozioni e sviolinate che hanno fatto impazzire il web. La sua presenza sul piccolo schermo promette di aggiungere pepe a questa nuova edizione, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel cuore del pubblico.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Tra le fan indiscusse del reality show incentrato sulle tentazioni c’è Gemma Galgani. Sono giorni, per non dire settimane, che la dama di Uomini e Donne fa il conto alla rovescia in vista della partenza del programma. L’attesa è ormai finita, sta di fatto che quest’oggi la donna ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha commentato la nuova edizione del programma, ma non è tutto. La dama ha riservato per i suoi fan anche una piccola chicca in merito alle cose che ha intenzione di fare durante questo periodo di stop di UeD. 🔗 Leggi su Tutto.tv