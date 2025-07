MILANO CITTÀ CHE SALE | tutti i dettagli

Milano Città che Sale apre una finestra innovativa sulla sua anima vibrante. Dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026, alla Fabbrica del Vapore, questa mostra a episodi con telepresenza robotica svela i segreti e le storie di una metropoli in continua evoluzione. Un’occasione unica per immergersi nel cuore pulsante di Milano e scoprire come il passato e il presente si intreccino in un dialogo emozionante. Preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti.

Fabbrica del Vapore e Scalpendi presentano Milano città che sale: la prima mostra a episodi dedicata a celebrare lo spirito e la vitalità della città di Milano. Dal 14 luglio 2025 al 18 gennaio 2026, un viaggio unico che rende omaggio alla metropoli che, nel corso dei decenni, ha accolto menti brillanti e realtà sociali diverse, intrecciando connessioni che hanno plasmato una visione progettuale di respiro internazionale. La mostra è composta da sette episodiesposizioni, ciascuno della durata di 21 giorni, che raccontano insieme questa straordinaria storia collettiva.

