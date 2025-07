Nelle Marche si bolle ma c' è l' allerta meteo prorogata | oggi 41 gradi a Osimo weekend da bollino rosso totale per l' afa Ma poi arriva l' aria più fresca

Le Marche si preparano a vivere un weekend da bollino rosso, con temperature che sfiorano i 41 gradi a Osimo e un'afa insopportabile che rende difficile anche le attività quotidiane. Ma non temete, nel cuore dell'estate arriva un sollievo: l'aria fresca sta per fare il suo ingresso, portando un po’ di respiro a questa calda e afosa regione. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

ANCONA - Temporali nell'entroterra, ancora caldo e afa sulla fascia costiera e medio collinare. E' questo lo scenario meteo che si profila per le Marche fino a domenica 6 luglio, secondo le. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Nelle Marche si bolle (ma c'è l'allerta meteo prorogata): oggi 41 gradi a Osimo, weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca

In questa notizia si parla di: marche - meteo - bolle - allerta

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche - Un altro capriccio della primavera si manifesta con un'allerta meteo per temporali e rischio grandine sulle Marche.

Nelle Marche si bolle (ma c'è l'allerta meteo prorogata): oggi 41 gradi a Osimo, weekend da bollino rosso tota; Nelle Marche si bolle: weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca; Allerta meteo in Italia, blackout a Firenze e Bergamo. Malori per 2 operai in una buca, uno in coma.

Nelle Marche si bolle: weekend da bollino rosso totale per l'afa. Ma poi arriva l'aria più fresca - Temporali nell'entroterra, ancora caldo e afa sulla fascia costiera e medio collinare. Si legge su msn.com

Marche, febbre a 40° e temporali. Fresco solo in montagna. Allerta meteo nell’entroterra, ma le città oggi sono da bollino rosso per il caldo - ANCONA Anche ieri giornata da febbre a 40°, temperatura raggiunta nella stazione meteo Musone, in comune di Osimo, alle 4 di pomeriggio, mentre nell’entroterra montano si sono ... Secondo msn.com