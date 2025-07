autostrade aumento dei pedaggi dal primo agosto

Dal primo agosto, gli automobilisti italiani dovranno fare i conti con un nuovo aumento dei pedaggi autostradali. I relatori del decreto Infrastrutture hanno proposto un incremento di 1 millesimo di euro a chilometro per tutte le classi di pedaggio, un cambiamento che potrebbe influenzare il budget di chi percorre quotidianamente le nostre strade. Ma cosa comporterà questa novità e come si svilupperà l’iter parlamentare? Restate con noi per scoprirlo.

Aumento in vista per i pedaggi autostradali. I relatori del decreto Infrastrutture hanno infatti depositato un emendamento che prevede «un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5» a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione. Considerato l’iter parlamentare del decreto, l’aumento di un euro ogni mille chilometri (che riguarderĂ tutti i veicoli) scatterĂ dal primo agosto. Gli aumenti garantiranno 90 milioni di euro in piĂą all’anno a Anas. L’incremento dei pedaggi, si legge nella relazione tecnica all’emendamento presentato dai relatori al dl Infrastrutture, «consentirĂ ad Anas di coprire in modo definitivo il fabbisogno di risorse che negli ultimi anni è strutturalmente aumentato a causa di alcuni eventi, in particolare la ridefinizione della rete in gestione Anas e l’incremento dei costi per l’illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attivitĂ di Anas, non coperti dall’attuale Contratto di Programma». 🔗 Leggi su Lettera43.it